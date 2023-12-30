الرياضة

القادسية يحقق لقب بطولة الشرقية للجودو

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      30 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
توج فريق القادسية بلقب بطولة المنطقة الشرقية للجودو لفئة الشباب، محققًا المركز الأول بمجموع سبع ميداليات بواقع أربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية.

ففي وزن 60 كجم أحرز عبدالرحمن الدوسري الميدالية الذهبية، وتميم الخالدي الميدالية البرونزية، وفي وزن 66 كجم نال حمد الخالدي الميدالية الذهبية، وفارس الجوهر الميدالية الفضية.

وفي وزن 81 كجم حقق محمد الهاجري الميدالية الذهبية، ونواف آل اسحاق الميدالية الفضية، وفي وزن 90 كجم حصد سعود الهاجري الميدالية الذهبية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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