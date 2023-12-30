الرياضة القادسية يحقق لقب بطولة الشرقية للجودو

الدمام-البلاد

توج فريق القادسية بلقب بطولة المنطقة الشرقية للجودو لفئة الشباب، محققًا المركز الأول بمجموع سبع ميداليات بواقع أربع ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية. ففي وزن 60 كجم أحرز عبدالرحمن الدوسري الميدالية الذهبية، وتميم الخالدي الميدالية البرونزية، وفي وزن 66 كجم نال حمد الخالدي الميدالية الذهبية، وفارس الجوهر الميدالية الفضية. وفي وزن 81 كجم حقق محمد الهاجري الميدالية الذهبية، ونواف آل اسحاق الميدالية الفضية، وفي وزن 90 كجم حصد سعود الهاجري الميدالية الذهبية.