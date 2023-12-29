شاهد.. الرائد ينتزع فوزًا دراماتيكيًا أمام أبها 3/4

محمود العوضي- جدة
خطف فريق الرائد فوزًا مثيرًا أمام نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.
سجل أهداف الرائد” خالد محمد آل سبيعي في الدقيقة 21، ومحمد فوزير في الدقيقة 46، وأضاف الهدف الثالث كريم البركاوي في الدقيقة 50، ونجح اللاعب عمر جوزفاليس في تسجيل هدف الفوز لرائد التحدي أمام أبها، في الوقت القاتل، بالدقيقة 7+90 من زمن اللقاء.
فيما أحرز أهداف الضيف الأبهاوي” حسن العلي “هدفين” في الدقائق 17 و3+45 وفابيان نوجويرا بالدقيقة 67.
بهذا الفوز المثير، يرتفع رصيد الرائد إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد أبها عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.
هدددددف!⚽
حسن العلي يسجل أول الأهداف لـ #أبها⚽🔥
الرائد 0 × 1 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/SMDSZD9HBp
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
خالد السبيعي يعادل النتيجة سريعاً لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 1 × 1 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/mKsbnbYeHH
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
حسن العلي يضيف الثاني لـ #أبها ⚽🔥
الرائد 1 × 2 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/021DnH3nTs
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
محمد فوزير يضيف ثاني الأهداف لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 2 × 2 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/JFCvGkg0vW
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
رأسية كريم البركاوي تعلن الهدف الثالث لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 3 × 2 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/qHE5gxFMtB
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
فابيان نوغيرا يسجل ثالث الأهداف لـ #أبها ⚽🔥
الرائد 3 × 3 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/I3LVJPgySI
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
عمر جونزاليس يضيف الهدف الرابع لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 4 × 3 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/CNx80v9T3J
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023