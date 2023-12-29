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شاهد.. الرائد ينتزع فوزًا دراماتيكيًا أمام أبها 3/4

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      29 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

خطف فريق الرائد فوزًا مثيرًا أمام نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في بريدة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

سجل أهداف الرائد” خالد محمد آل سبيعي في الدقيقة 21، ومحمد فوزير في الدقيقة 46، وأضاف الهدف الثالث كريم البركاوي في الدقيقة 50، ونجح اللاعب عمر جوزفاليس في تسجيل هدف الفوز لرائد التحدي أمام أبها، في الوقت القاتل، بالدقيقة 7+90 من زمن اللقاء.

فيما أحرز أهداف الضيف الأبهاوي” حسن العلي “هدفين” في الدقائق 17 و3+45 وفابيان نوجويرا بالدقيقة 67.

بهذا الفوز المثير، يرتفع رصيد الرائد إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد أبها عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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