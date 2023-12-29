الرياضة رسميًا.. 10 أجانب لكل ناد في “روشن”

البلاد- جدة قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعباً بدلاً من العدد السابق 30 لاعبًا. وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أنه تمت مراعاة أحقية كل نادِ من الأندية تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025 وفقاً للاشتراطات التالية: 1) ثمانية لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد. 2) لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فيما فوق بهدف تعزيز الاستثمار في المواهب لدى الأندية. 3) استمرار أحقية كل نادِ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فيما فوق. 4) يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى، بالإضافة إلى المحترفين من مواليد المملكة (ويستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي؛ حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين”. وأوضح اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، أن القرار يأتي بعد التنسيق مع إستراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل مع الأندية.