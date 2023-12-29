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شاهد.. الهلال يتجاوز الفيحاء بصعوبة

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      29 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الهلال فوزًا بشق الأنفس على نظيره الفيحاء، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تمكن علي البليهي من تسجيل هدف الهلال الأول في الدقيقة 88، وفي الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل ألكسندر ميتروفيتش، الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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