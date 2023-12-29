شاهد.. الهلال يتجاوز الفيحاء بصعوبة

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الهلال فوزًا بشق الأنفس على نظيره الفيحاء، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تمكن علي البليهي من تسجيل هدف الهلال الأول في الدقيقة 88، وفي الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل ألكسندر ميتروفيتش، الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.
الهلال يسجل انتصاره الـ12 تواليا في الدوري🔝
📺 شاهد ثنائية الأزرق في شباك الفيحاء ⤵️⚽️#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الهلال | #SSC pic.twitter.com/KZ7HQ1KMjs
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023