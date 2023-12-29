الأهلي يعبر الخليج بهدف قاتل

محمود العوضي- جدة
تصوبر- سلطان منصور
اقتنص فريق الأهلي فوزًا قاتلًا من ضيفه الخليج بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن للمحترفين.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب فرانك كيسيه من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 90+9.
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 22 في المركز العاشر.
من علامة الجزاء🥅
كيسيه يعلن تقدم الأهلي مع الدقيقة الأخيرة⚽️🟢#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الخليج | #SSC pic.twitter.com/0R94ySCwKh
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
مدرج الأهلي🟢🔥#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الخليج | #SSC pic.twitter.com/L7lzsFHmiI
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023