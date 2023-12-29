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الأهلي يعبر الخليج بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      29 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوبر- سلطان منصور

اقتنص فريق الأهلي فوزًا قاتلًا من ضيفه الخليج بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب فرانك كيسيه من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 90+9.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 22 في المركز العاشر.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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