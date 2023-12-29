“أرويا كروز” تُكشف أول سفينة سياحية ضمن أسطولها في المملكة

جدة : البلاد

كشفت «أرويا كروز»، أول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، التابعة لشركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن أول سفينة سياحية ضمن أسطولها، حيث يبلغ طول السفينة 335 مترًا، وتضم 19 سطحًا متنوعًا، و1,682 كبينة بتصاميم مبتكرة، وهي حالياً في طور التحديث الشامل بتصميم فريد ذي جودة عالية يتناسب مع الذوق العربي لتقديم تجربة استثنائية لقضاء العطلات والإجازات في المنطقة.

وتم إطلاق “أرويا كروز” في عام 2023، ملبيةً طموحات الأسواق العربية، مع التركيز على تقديم تجارب مميزة للمسافرين ابتداءً من التصاميم المبتكرة للكبائن والأجنحة، وبرامج الفعاليات الملائمة لمختلف الفئات والأعمار، وصولًا إلى العناية الفائقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستُقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “كروز السعودية” لارس كلاسن عن اعتزازه بهذا الإعلان الذي يمثل إنجازًا آخر لـ «كروز السعودية» ضمن مساعيها في تأسيس قطاع رائد في مجال الرحلات البحرية السياحية في المملكة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم تجارب جديدة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

يذكر أن سفينة «أرويا كروز» ستبدأ رحلاتها من مدينة جدة في عام 2024.