كارلوس ألكاراز يتوج بكأس موسم الرياض للتنس

الرياض – هاني البشر
توج كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (جيا)، لاعب التنس الأسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بعد فوزه على نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6/4، 4/6.
واستمتع الجمهور بليلة مليئة بالإثارة والحماس، حيث تميزت اللعبة بسرعة إيقاعها واستبقها موسم مباريات التنس، حيث أحرز اللاعب كارلوس ألكاراز نجاحًا رائعًا، وصرح أنه ترعرع وهو يشاهد نظيره نوفاك جوكوفيتش، وعبر عن مدى سعادته باللعب معه والتعلم منه عن قرب، ويتمنى أن تجمعهما فرص لعب تنس أكثر في المستقبل.
واختتم معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (جيا)، آخر أيام كأس موسم الرياض للتنس بإعلانه عن إقامة بطولة أخرى للتنس سيحدد موعدها لاحقًا.
وكان اللاعب الإسباني ذو الـ 20 عاما كارلوس ألكاراز، قد حقق مراكز متقدمة في بطولات التنس، حيث سرعان ما حصد خلال مسيرته لقب أفضل لاعب ولقب الأول في نهاية الموسم حسب تصنيف بيبرستون للاعبي التنس المحترفين في التاريخ كأصغر لاعب يحصل على اللقب منذ 1973. وتميز المحترف بامتلاكه سجلًا رياضيًا حافلًا، تصاعد بشكل قياسي من المركز 32 في 2021 إلى المركز الأول بحلول سبتمبر 2022، واستمر في التصدر حتى نهاية الموسم. وفاز بلقب ويمبلدون 2023 في مواجهة خماسية مثيرة مع نوفاك جوكوفيتش، حيث بقي كارلوس ألكاراز في المركز الأول ودخل بطولة الولايات المتحدة بمجموع 36 أسبوعًا في مسيرته الشابة، أصبح اللاعب الثالث من اللاعبين الإسبان الذين يفوزون في ويمبلدون بعد نادال (2008، 2010) ومانويل سانتانا (1966). وهو اللاعب الأصغر الذي تغلب على نادال وجوكوفيتش في نفس البطولة.
وأعرب نوفاك جيوكوفيتش عن سعادته بهذه المباراة وحضوره لهذه البطولة، وعن مدى امتنانه لهذا الحدث التاريخي في عالم التنس، حيث تواجد اللاعبان الأول والثاني على مستوى العالم في السعودية، وتقدم بخالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الفعالية.
ويعد جيوكوفيتش من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة، حيث استطاع تحقيق رقم قياسي بتصدره التصنيف لمدة 404 أسابيع على مدار13 عامًا، كما حقق المركز الأول في نهاية العام سبع مرات، وهو إنجاز قياسي آخر. ديوكوفيتش يتمتع بسجل حافل من الانتصارات، حيث فاز برقم قياسي يبلغ 24 لقبًا فرديًا للرجال في البطولات الأربع الكبرى، ومن بين هذه الألقاب، عشرة ألقاب منها في بطولة أستراليا المفتوحة.