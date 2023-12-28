الرياضة

فيديو | أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون (3-1)

محمد ابو الوفاaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      28 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون (3-1)

دك مانشستر سيتي -حامل اللقب- شباك مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لواحد سهرة الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

 

وارتقى الـ(سيتيزنز) بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى الترتيب الرابع على لائحة الترتيب بـ39 نقطة، متخلّفًا بقارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر (42 نقطة).


دارت أحداث المباراة في ملعب (جوديسون بارك) معقل إيفرتون بمدينة ليفربول أمام قرابة 40 ألف مشجّع بالمدرجات، وأدراها الحكم الدولي الإنجليزي جون بروكس.


سجّل أهداف مانشستر سيتي ضد إيفرتون كل من فيل فودين بالدقيقة 53، وجوليان ألفاريز (64) وبرناردو سيلفا (86) فيما سجّل لأصحاب الأرض جاك هاريسون (29).


شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 3-1

 

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