فيديو | أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون (3-1)

دك مانشستر سيتي -حامل اللقب- شباك مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لواحد سهرة الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

وارتقى الـ(سيتيزنز) بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى الترتيب الرابع على لائحة الترتيب بـ39 نقطة، متخلّفًا بقارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر (42 نقطة).



دارت أحداث المباراة في ملعب (جوديسون بارك) معقل إيفرتون بمدينة ليفربول أمام قرابة 40 ألف مشجّع بالمدرجات، وأدراها الحكم الدولي الإنجليزي جون بروكس.



سجّل أهداف مانشستر سيتي ضد إيفرتون كل من فيل فودين بالدقيقة 53، وجوليان ألفاريز (64) وبرناردو سيلفا (86) فيما سجّل لأصحاب الأرض جاك هاريسون (29).



شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 3-1

GOAL!!!

Phil Foden hits an ARROW of a shot past Jordan Pickford to make it 1-1. Will they go on to win from here?#beINPL #MCFC #EFC pic.twitter.com/Fawdz1HzYQ

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 27, 2023