شاهد | أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس 2-1

انتصر تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد سهرة الأربعاء، لحساب المرحلة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

وعاد الـ(بلوز) بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية بملعب وولفرهامبتون (1-2).

أقيمت المباراة في ملعب (ستامفورد بريدج) معقل تشيلسي في العاصمة لندن أمام نحو 38 ألف مشجّع بالمدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي مايكل ساليسبوري.

افتتح تشيلسي التسجيل أولًا عبر الأوكراني ميخايلو مودريك في الدقيقة 13، وعادل مايكل أوليسي لكريستال بالاس (45)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الدقائق الأخيرة احتسب الحكم سالسبوري ركلة جزاء لتشيلسي بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) حوّلها البديل نوني مادوكي إلى الشباك.

رفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين بقى رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة بالمركز الـ15.

أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس 2-1