المنتدى السعودي التونسي استعرض الشراكة..الخريف: 800 فرصة استثمارية صناعية في المملكة تتجاوز تريليون ريال

تونس- واس

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، توفر فرص عظيمة للمضي قدمًا في تعزيز الشراكة الشاملة بين المملكة وتونس، وفقًا لمخرجات ومستهدفات اللجنة السعودية التونسية، وما يتمتع به البلدان من مزايا ومقومات فريدة، بدءًا من الموقع الجغرافي المتميز، ووصولًا إلى رؤية قيادتهما للتنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، بمشاركة وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة سهام البوغديري. ولفت معاليه النظر إلى أنه ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم، واصل دعم هذه الصداقة بشكل ملحوظ، وما تلا ذلك من زيارته لتونس عام 2019، وحرصه المستمر على تطوير مختلف أوجه التعاون والارتقاء بها إلى شراكة فاعلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للعاصمة تونس في شهر نوفمبر من العام 2018م.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030، أكدت أهمية قطاعي الصناعة والتعدين ، حيث تستهدف إستراتيجيتنا الصناعية 12 قطاعاً صناعياً، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، والأتمتة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وصناعة اللقاحات، والصناعات الحيوية، وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي بقيمة تتجاوز تريليون ريال ، وكذلك الحوافز لجذب الاستثمارات النوعية واستغلال الثروات الطبيعية في بلادنا والتي تقدر بـ 1.3 ترليون دولار، وتشمل هذه الثروات الذهب والفوسفات والنحاس والزنك.