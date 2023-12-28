الرياضة

السوبر المصري” أهلاوي”

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      28 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج فريق الأهلي القاهري بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق فيوتشر برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

افتتح محمود «كهربا» التسجيل للأهلي برأسية في الدقيقة 13، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 34. وارتكب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، خطأ كارثيًا، سجل من خلاله فيوتشر هدفًا في شباك الأحمر من خلال عمر السعيد في الدقيقة 76.

ثم أدرك محمد محمود التعادل لفيوتشر في الدقيقة 81. ليخوض الفريقان وقتًا إضافيًا، لينجح موديست في خطف هدف ثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 114. ثم أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 116 من أسيست رائع من موديست.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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