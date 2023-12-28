السوبر المصري” أهلاوي”

محمود العوضي- جدة
توج فريق الأهلي القاهري بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق فيوتشر برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.
افتتح محمود «كهربا» التسجيل للأهلي برأسية في الدقيقة 13، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 34. وارتكب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، خطأ كارثيًا، سجل من خلاله فيوتشر هدفًا في شباك الأحمر من خلال عمر السعيد في الدقيقة 76.
ثم أدرك محمد محمود التعادل لفيوتشر في الدقيقة 81. ليخوض الفريقان وقتًا إضافيًا، لينجح موديست في خطف هدف ثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 114. ثم أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 116 من أسيست رائع من موديست.
الأهلي 4-2 فيوتشر
شاهد سيناريو الأهداف في المباراة المثيرة#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/UGFBwJDGvi
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023
تتويج الأهلي بطل السوبر المصري#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/FLsSPY9rWZ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023
مروان عطية يفوز بجائزة أفضل لاعب في السوبر#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/Wkc5wfJTjW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023