الرياضة

الرياض يُفرمل ضمك.. وتعادل الاتفاق والحزم

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      28 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
فاز فريق الرياض على حساب نظيره ضمك بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير “فيصل بن فهد” ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-24.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أندري جراي في الدقيقة 51 من عمر المواجهة.
بتلك النتيجة، تجمد رصيد فريق ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس. بينما رفع فريق الرياض رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث عشر.

وفي لقاء ثان، تعادل الاتفاق أمام نظيره الحزم بهدف لمثله.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 13 نقطة في المركز الأخير.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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