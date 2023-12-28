الرياض يُفرمل ضمك.. وتعادل الاتفاق والحزم

محمود العوضي- جدة
فاز فريق الرياض على حساب نظيره ضمك بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير “فيصل بن فهد” ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-24.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أندري جراي في الدقيقة 51 من عمر المواجهة.
بتلك النتيجة، تجمد رصيد فريق ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس. بينما رفع فريق الرياض رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث عشر.
وفي لقاء ثان، تعادل الاتفاق أمام نظيره الحزم بهدف لمثله.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 13 نقطة في المركز الأخير.
هدددددف!⚽
أندريه غراي يفتتح التسجيل للرياض⚽🔥
الرياض 1 × 0 ضمك
#دوري_روشن_السعودي #الرياض_ضمك | #SSC pic.twitter.com/dOHfuN0tRi
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2023
هدددددف!⚽
غراي يعلن الهدف الأول للاتفاق🔥⚽#الاتفاق_الحزم#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/iPbBq8ef6t
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2023
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء الحزم يعود⚽️🔥#الاتفاق_الحزم#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/gy5yxwoLgR
— SSC (@ssc_sports) December 28, 2023