ارتفاع حجم المحاصيل الواردة لأسواق منطقة مكة

البلاد – ياسر خليل

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، عن ارتفاع حجم المحاصيل الزراعية الواردة يومياً إلى الأسواق المركزية للخضار والفاكهة بمنطقة مكة المكرمة من داخل المملكة وخارجها، سواء المنتج المحلي للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك أو المستورد الذي يتم التأكد من سلامته عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 77 سوق نفع عام و39 مسلخاً بمنطقة مكة المكرمة، وأن الوزارة والجهات ذات العلاقة تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي، مبيناً أن مصادر الأسماك في سوق السمك المركزي بجدة 30 % من الطازج المحلي من داخل المملكة (جيزان، الدمام، القطيف، ثول، رابغ، ينبع والقنفذة)، و65 % مبردة من خارج المملكة تأتي من (اليمن، سلطنة عمان، الإمارات، مصر، الفلبين، أندونيسيا والبحرين)، و 5 % مجمد ومستورد، يصل إلى السوق يومياً من 100 الى 300 طن، موضحاً أن معدل كميات الأسماك الواردة للسوق خلال السنة حوالي 3600 طن من المنتجات البحرية التي تدخل السوق وتوزع منها على الأسواق المحلية في مدينة جدة والمحافظات المجاورة .



وقال الخليف إن الجولات الميدانية التي قامت بها فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة بلغت خلال عام 2023 أكثر من 80.440 جولة، هدفت إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، ولرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

وأكد الخليف أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وأن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية، إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل، والتأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع (مدى)، مؤكداً أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والأسماك حسب السوق أو المسلخ وتداولها بطرق صحية.



وأضاف: “الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة وتطبق الأنظمة واللوائح على المخالفات التي يتم رصدها”، مشدداً على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقًا للخطط التنفيذية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.