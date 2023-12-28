«آسيا الصغرى» ترسو على ضفاف جدة

البلاد ــ جدة

تُتيح منطقة “آسيا الصغرى” بتقويم فعاليات جدة 2023م، خيارات ترفيهية وثقافية متنوعة للزوار والسياح بجدة، للتعرف على الثقافات الآسيوية المتنوعة، ومنها الثقافة الكورية بتراثها الأصيل، والتجارب والأنشطة التفاعلية، والعروض الفنية والموسيقية، وكذلك الأزياء والمأكولات الشعبية.

وتوفر منطقة كوريا بـ ” آسيا الصغرى ” نموذجاً مصغراً عن هذه الثقافة التي تمثل إحدى دول شرق آسيا صاحبة الحضارة الخاصة، لاسيما تميزها في الطعام والملابس التقليدية، إضافة إلى فن الكي بوب الكوري ، وذلك في أجواء آسيوية خلابة يهيمن عليها العروض الفنية الكورية يستمتع زوار المنطقة برحلة ترفيهية ساحرة متجددة يومياً، تحكي عن موروث كوريا الثقافي الأصيل الذي يمزج الفن بالتراث، وتشمل المغامرات الترفيهية وتجارب التسوق وتذوق الأطعمة الشعبية الشهيرة.



وتمكن المنطقة زوارها من استكشاف العديد من الأنشطة والفعاليات مثل: “باتل كارت” سباق السيارات المعزز بألعاب الفيديو والواقع الافتراضي، وعدد من ألعاب المهارات التحدي المتنوعة، إلى جانب مجموعة من التجارب الكورية؛ كتجربة الشاطئ الأبيض التي تتيح للزوار اللعب داخل حوض من الكرات البلاستيكية على أنغام موسيقى الشاطئ، والعروض الفنية والاستعراضية المتجولة، والموسيقى التقليدية ترافقها الرقصات الشعبية المتنوعة.

وتشتمل منطقة كوريا على سبعة مطاعم تقدم المأكولات الشعبية الشهيرة، كما تتضمن المنطقة تسعة متاجر للسلع والمنتجات الكورية؛ كمستحضرات الجمال والأدوات المكتبية والملابس ورسم الوجه.

يذكر أن فعاليات منطقة آسيا الصغرى عبر تقويم فعاليات جدة، تجمع تجارب وثقافات 8 دول آسيوية في مكان واحد، ضمن 12 منطقة ترفيهية، تعرض تجارب وأنشطة ترفيهية فريدة ومتنوعة تناسب الأذواق والأعمار كافة.