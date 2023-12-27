“هيئة الطيران المدني” تحصد جائزتين

البلاد – الرياض

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على جائزتي أفضل الجهات في الأداء التنفيذي والمالي، وأفضل الجهات ذات الإنجازات الدولية، وذلك ضمن الحفل السنوي الختامي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، الذي شهد تكريم الجهات الأكثر تميزًا، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وأعضاء لجنة البرنامج. كما شارك في الحفل عدد من قيادات القطاعات ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتسلّم الجائزتين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

ويأتي هذا التكريم لدور الهيئة الفعال والمستمر في تطوير قطاع الطيران المدني، وتتويجًا لنجاحات الهيئة وتقديرًا لمنجزاتها وانعكاسًا لجهودها واهتمامها الدائم بتطوير الأداء التنفيذي والمالي، وكذلك العمل الدؤوب لتطوير وتحسين الكفاءات التشغيلية واستخدام الابتكار والاستدامة مما جعلها تحصد جوائز وأرقامًا قياسية وعالمية والإسهام بكافة الجوانب المتعلقة في دعم الناتج المحلي مرتكزة على إستراتيجية قطاع الطيران المدني، التي تهدف لمضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 5.4 ملايين طن من البضائع بحلول العام 2030. ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: (الطاقة، والتعدين، والصناعة والخدمات اللوجستية) بالإضافة إلى محوري تركيز هما المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، لتعظيم الأثر الاقتصادي.