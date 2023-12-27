محافظ الجبيل يستقبل منسوبي ميدان فروسية الجبيل

الدمام -البلاد
استقبل محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة ميدان فروسية الجبيل منصور بن زيد الداود، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المحافظة، مدير عام ميدان فروسية الجبيل أحمد بن عبدالرحمن العريمة، وفريق العمل المرافق له.
وأشاد محافظ الجبيل بجهود العاملين في ميدان فروسية الجبيل، مؤكداً ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، من رعاية واهتمام بتطوير رياضة الفروسية على مستوى المملكة، منوهاً بحرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية –حفظهما الله- لرياضة الفروسية، ومتابعة سموهما كافة الجهود التكاملية بين مختلف القطاعات، التي من شأنها المساهمة في إنجاح سباقات الفروسية في المنطقة الشرقية.
وقد اطلع “الداود” خلال الزيارة على شرح تعريفي بنشاط ميدان فروسية الجبيل وجهود فريق العمل، ومناقشة التطلعات المستقبلية لتطوير رياضة الفروسية بالمحافظة، والوقوف على الأهداف والخطط التي تصب في مصلحة ملاك ومدربي الخيل والمهتمين بنشاط الفروسية.
وفي ختام الزيارة، أعرب محافظ الجبيل عن شكره وتقديره لجهود القائمين بالميدان، داعياً إلى مضاعفة الجهود التي تسهم في دعم رياضة الفروسية في محافظة الجبيل.
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