العروبة يعود لوصافة” يلو”.. والعربي يعبر الترجي

حائل- خالد الحامد
أوقف فريق العروبة مسلسل هزائمه المتتالية، بعد أربع جولات بفوزه على ضيفه البكيرية بهدف دون مقابل، في ختام الجولة الـ 15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدف العروبة منير العلوشي؛ ليرفع العروبة رصيده إلى 30 نقطة مستردًا وصافة الترتيب، فيما توقف البكيرية عند 18 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وحقق فريق العربيثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه الترجي بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.
سجل هدف العربي فيوكس أبلاي؛ فرفع العربي رصيده إلى 23 نقطة بالمركز التاسع، في المقابل توقف الترجي عند 11 نقطة بالمركز السادس عشر.
وفي المدينة المنورة، تعادل فريق أحد مع ضيفه القيصومة 1/1. سجل القيصومة أولًا عن طريق إليوت سيموس من ركلة جزاء، وتعادل لأحد عمار الهرفي. وشهد المباراة طرد لاعب القيصومة مطلق الشمري.
بهذه النتيجة يصبح رصيد أحد 18 نقطة بالمركز الثالث عشر، والقيصومة 9 نقاط بالمركز الأخير.
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد هدف المباراة..🔽#العروبة_البكيرية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/vjPXiGGB9w
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 27, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#أحد_القيصومة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/x6g9TY6WI4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 27, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد هدف المباراة ..⤵️#الترجي_العربي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/SrddJGMnum
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 27, 2023