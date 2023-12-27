اجتمع برؤساء الغرف وناقش أولوياتها.. القصبي يؤكد على تكامل المنظومة التجارية

البلاد – الرياض

شدد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أن الغرف التجارية مطالبة بالمبادرة لاستثمار الفرص في القطاعات الواعدة بناءً على المزايا التنافسية لكل منطقة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومساعدة المنشآت على تحقيق الاستدامة المالية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات، وإطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس ، برؤساء الغرف التجارية بجميع مناطق المملكة لمتابعة أولويات الغرف التجارية للعام 2024م استنادًا إلى المزايا التنافسية لكل منطقة ، مؤكدا أهمية التكامل بين منظومة التجارة والغرف التجارية، ومواكبة القطاع الخاص للتغير السريع في أنماط التجارة وتحولات التجارة الإلكترونية وسلوك المستهلك والارتقاء بالأعمال والخدمات وتوظيف التقنيات لتطوير الاقتصاد.



شارك في الاجتماع قادة منظومة التجارة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف محمد العبدالجبار، والأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيّد، ووكلاء وزارة التجارة ومديرو فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وناقش الاجتماع دور الغرف التجارية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستضافة الرياض إكسبو 2030، والإسهام في تطوير المنظومة التجارية، ومواكبة المبادرات والمشاريع المحورية، والعمل على التحول الرقمي ومشاريع الربط التقني، والرفع بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل دوري لتتم معالجتها وتحويلها إلى مبادرات تسهم في تنمية الاقتصاد.

وتناول الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه الغرف التجارية في تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وأهمية عقد الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لمأسسة وتطوير الأعمال.