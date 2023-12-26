«من رؤية إلى واقع».. أمير الشمالية يرعى ملتقى القيادات الصحية

عرعر- واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس، ملتقى القيادات الصحية “من رؤية إلى واقع” الذي ينظمه مجلس منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية.

ويهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والتجارب بين قادة القطاع الصحي لتعزيز الفهم المشترك وزيادة الكفاءة، وبناء الشراكات بين الجهات المعنية والقطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وشرح آلية الاستثمار في القطاع الخاص.

ولدى وصول سموه مقر الفعالية في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر، تجول في المعرض المصاحب للملتقى، بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقت أمين مجلس المنطقة الدكتورة الهنوف القحطاني كلمة أشارت فيها إلى دعم ورعاية وعناية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بأعمال ملتقى القيادات الصحية وحرصه ودعمه لمواكبة برنامج التحول الصحي 2030 وتبادل الخبرات والمعرفة بين القيادات الصحية ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي, لتحقيق أهداف ملتقى القيادة الصحية بتعزيز وتمكين القطاع الصحي في المنطقة وتحقيق التكامل والتعاون لزيادة المعرفة والاستفادة من الخبرات من جميع مناطق المملكة.

بعد ذلك، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى، ثم كرّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الرعاة المشاركين “شركات الشمال التعليمية، والحجيفي للمقاولات، وبلسم للرعاية الطبية”.

وشهد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان توقيع عدد من الاتفاقيات المصاحبة لأعمال الملتقى، حيث شملت اتفاقية تعاون بين الشؤون الصحية بالمنطقة وشركة بلسم للرعاية الطبية, واتفاقيتين أخريين بين التجمع الصحي بالمنطقة، وكل من جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية ومؤسسة سليمان بن عبدالعزير الراجحي.