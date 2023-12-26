مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للدول

البلاد – الرياض

في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم ، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج التدريبي والتعليمي التطوعي الثالث والعشرين والرابع والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استفاد منها 88 فردًا، ومن البرامج التعليمية 61 فردًا.

وفي اليمن، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة، حيث إجمالي التكلفة المالية للمشروع مليون و 602 ألف دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية تحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل معدل الوفيات والمرض من خلال تحسين فرص الوصول إلى خدمات صحية أولية متكاملة في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لبعض المديريات في محافظة حجة ، مع تقديم خدمات الرعاية الصحية التكاملية وخدمات التغذية العلاجية، وأيضا مكافحة الوبائيات، وتشغيل وتأمين الأدوية والمحاليل المخبرية، وتقديم الخدمات الطبية المساندة ( الأشعة، المختبر)، وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي، يستفيد منها 131.895 فرداً.

وفي الصومال، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في محافظة مدق بولاية جلمدج، استفاد منها 3.000 فرد.