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محافظ جدة يطلع على إنجازات بنك التنمية الاجتماعية

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      26 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه أمس، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لبنك التنمية الاجتماعية المهندس رامي بن حمزة أبو الجدايل، يرافقه مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بجدة سمير بن علي الغامدي.

واطّلع سموه خلال اللقاء على موجز يتضمن أعمال وإنجازات البنك بمحافظة جدة خلال الفترة الماضية، والخدمات والبرامج التي يقدمها للمستفيدين، ودوره في تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة، وتقديم الحلول التمويلية للأفراد والمنشآت وتحفيز وتمكين الشباب والشابات وتطوير مهاراتهم؛ لمساعدتهم في ممارسة العمل الحر.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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