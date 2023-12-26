محافظ جدة يطلع على إنجازات بنك التنمية الاجتماعية

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه أمس، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لبنك التنمية الاجتماعية المهندس رامي بن حمزة أبو الجدايل، يرافقه مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بجدة سمير بن علي الغامدي.

واطّلع سموه خلال اللقاء على موجز يتضمن أعمال وإنجازات البنك بمحافظة جدة خلال الفترة الماضية، والخدمات والبرامج التي يقدمها للمستفيدين، ودوره في تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة، وتقديم الحلول التمويلية للأفراد والمنشآت وتحفيز وتمكين الشباب والشابات وتطوير مهاراتهم؛ لمساعدتهم في ممارسة العمل الحر.