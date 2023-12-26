الرياضة

في دوري” يلو”.. الجبلين يقتحم المنافسة.. وتعادل العدالة والعين

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      26 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
تعادل فريق العدالة وضيفه العين بهدف لمثله، قي القاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجَّل هدف الضيوف أنتوني أكبوتو في الدقيقة “82”، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض ناصر المقحم في الدقيقة “90+10”.
بهذا التعادل، رفع العدالة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، في انتظار ما تسفر عنه نتائج يوم الأربعاء، فيما رفع العين رصيده إلى 12 نقطة  بالمركز الرابع عشر.

وتخطى فريق الجبلين نظيره الصفا 4-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.
سجل رباعية الجبلين هشام آل دبيس “هدفين” وعبدالعزيز الشريد ومحمد رايحي من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الصفا كاكا مينديز. وشهدت المباراة طرد لاعبي الصفا عبدالله عثمان وأصيل عابد.

بهذه النتيجة، رفع الجبلين رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الصفا عند 11 نقطة بالمركز ما قبل الأخير.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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