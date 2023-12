شاهد.. نيوكاسل يواصل السقوط ويخسر بثلاثية أمام نوتنغهام

استمر نيوكاسل يونايتد في سلسلة نتائجه المخيبة وانهزم الثلاثاء في ملعبه أمام نوتنغهام فورست 1-3 لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

في ملعب (سانت جيمس بارك) انقاد نيوكاسل للهزيمة السادسة من آخر 7 مباريات في كل البطولات، وتراجع للترتيب السابع على لائحة المسابقة بواقع 29 نقطة.

لم ينتصر الـ(ماغبايس) في أي مباراة منذ الفوز على فولهام في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي (3-0) مُقدّمًا سلسلة عروض هزيلة رفقة المدرب المحلي إيدي هاو.

نيوكاسل تقدّم أولًا عبر السويدي ألسكندر إسحاق في الدقيقة 23، غير أن النيوزلندي كريس وود منح نوتنغهام الانتصار عبر تسجيل هاتريك في الدقائق 45 و53 و60.

شاهد أهداف نيوكاسل ونوتنغهام 1-3

GOAL!!!

This time Elanga does square it to Chris Wood and the former Magpie scores to make it 1-1.

Give credit to the referee for allowing the play to continue on the counter – but should Kieran Trippier ensured he made the foul on the half-way line?!#beINPL #NUFC #NFFC pic.twitter.com/OfiX06UlLn

