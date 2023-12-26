الرياضة

شاهد.. نيوكاسل يواصل السقوط ويخسر بثلاثية أمام نوتنغهام

محمد ابو الوفاaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      26 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
نيوكاسل يواصل السقوط وينهزم بثلاثية من نوتنغهام

استمر نيوكاسل يونايتد في سلسلة نتائجه المخيبة وانهزم الثلاثاء في ملعبه أمام نوتنغهام فورست 1-3 لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

 

في ملعب (سانت جيمس بارك) انقاد نيوكاسل للهزيمة السادسة من آخر 7 مباريات في كل البطولات، وتراجع للترتيب السابع على لائحة المسابقة بواقع 29 نقطة.

 

لم ينتصر الـ(ماغبايس) في أي مباراة منذ الفوز على فولهام في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي (3-0) مُقدّمًا سلسلة عروض هزيلة رفقة المدرب المحلي إيدي هاو.

 

نيوكاسل تقدّم أولًا عبر السويدي ألسكندر إسحاق في الدقيقة 23، غير أن النيوزلندي كريس وود منح نوتنغهام الانتصار عبر تسجيل هاتريك في الدقائق 45 و53 و60.

 

شاهد أهداف نيوكاسل ونوتنغهام 1-3

 

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