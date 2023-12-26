جامعة الملك سعود .. ريادة عالمية بمؤشرات التحول الرقمي

البلاد ــ الرياض

تواصل جامعة الملك سعود، تنفيذ حزمة من الإستراتيجيات لتحقيق الريادة العالمية في مجالات التحول الرقمي. وفي هذا الصدد،حققت الجامعة عبر مكتب إدارة البيانات التابع لها، نجاحاً ملموساً في بلوغ أعلى مؤشرات إدارة وحوكمة البيانات والبيانات المفتوحة، وفقًا لتقرير قياس التحول الرقمي 2023 الصادر من هيئة الحكومة الرقمية, وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية. ويجسِّد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة البيانات من خلال تطوير سياسات معتمدة تضمن الجودة والحماية والكفاءة في استخدام البيانات, وتم تحقيق ذلك من خلال تحليل الوضع الحالي للبيانات، ووضع إستراتيجية شاملة لإدارة وحوكمة البيانات، وتطوير السياسات الاسترشادية، ومواءمتها مع السياسات الوطنية.



ويؤكد هذا التقدم الدور المهم لمكتب إدارة البيانات في تعزيز مبادئ حوكمة البيانات، فقد فُعّل إطار العمل المعتمد بما يضمن الحصول على بيانات محمية، وموثوقة، وذات جودة عالية، بالإضافة إلى إصدار تقارير مراقبة للالتزام بالسياسات والقواعد، واتخاذ القرارات اللازمة لتحديثها وتطويرها.

كما حرصت الجامعة على إتاحة البيانات المفتوحة للإسهام بدعم أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمبتكرين، من خلال وضع خطة تتضمن قائمة بمجموعات البيانات المطلوب نشرها والجداول الزمنية لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث هذه المجموعات وفقًا للخطط المعتمدة، وتحليل طلبات المستخدمين والاستجابة لها.

وتُعد هذه الإنجازات ثمرة للإستراتيجيات الفعّالة التي تتبعها الجامعة والدعم الثابت من قياداتها، مما يعكس التزامها بأهدافها الطموحة نحو الريادة العالمية ودفع عجلة التحول الرقمي في الجامعة.