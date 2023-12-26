تأهل 180 مشروعاً لمعرض إبداع للعلوم والهندسة

الرياض : البلاد

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، تأهل 180 مشروعاً من بين أكثر من 210 آلاف مشروع، تم التقدم بها في 21 مجالاً علمياً للمشاركة في مرحلة معرض إبدع للعلوم والهندسة “إبداع 2024″، الذي تنظمه “موهبة” سنوياً، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وسيقام في نسخته الـ14 في فبراير المقبل بجامعة الملك سعود في الرياض، ويتم خلاله اختيار 35 طالباً وطالبةً للمشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024”.

وأوضحت موهبة أنه ولأول مرة في تاريخ “إبداع” تم رفع أعداد المشاريع المتأهلة لهذه المرحلة من 160 إلى 180 مشروعاً نظراً لجودة المشاريع المقدمة إلى لجنة التحكيم، التي قيّمت المشاريع، ومستوى مشاركة الطلاب، وفهمهم لمشاريعهم، واختارت المشاريع المكتملة للتأهل للمرحلة المقبلة، لافتةً إلى تنوع المجالات العلمية لتلك المشاريع، التي شملت مجالات حيوية ذات أولوية وطنية، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت موهبة أن مجال الطاقة احتل صدارة المشاريع المتأهلة بـ30 مشروعاً، تلاه مجال علم المواد بـ26 مشروعاً، ثم الكيمياء بـ24 مشروعاً، ومجال الهندسة البيئية بـ17 مشروعاً، ثم مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية بـ11 مشروعاً، ثم مجال علوم النبات بـ9 مشاريع، ومجال التقنيات الهندسية وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية وعلم الأحياء الدقيقة وعلوم الأرض والبيئة بـ7 مشاريع لكل منهم، ومجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، ونظم البرمجيات بـ6 مشاريع لكل منهما، ثم علم الأنظمة المدمجة بـ5 مشاريع، والروبوتات والأجهزة الذكية والفيزياء والفلك بـ4 مشاريع لكل مجال، والكيمياء الحيوية والهندسة الطبية الحيوية بـ3 مشاريع لكل منهما، ثم العلوم الطبية الانتقالية بمشروعين، وأخيراً الرياضيات وعلم الحيوان بمشروع واحد لكل منهما.

وأشارت إلى أن المشاريع المشاركة في مرحلة معرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2024″، توزعت على10 مناطق، واحتلت منطقة الشرقية الصدارة بـ 81 مشروعاً، تلتها مكة المكرمة بـ 41 مشروعاً، ثم منطقة الرياض بـ 33 مشروعاً، فمنطقة القصيم بـ 6 مشاريع، ثم منطقتا المدينة المنورة وعسير بـ 5 مشاريع، تلتها منطقة جازان بـ 4 مشاريع، وتبوك بـ 3 مشاريع، وأخيراً منطقة الباحة ومنطقة نجران بمشروع واحد لكل منهما.

ويمثل المشاركون في المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة لأولمبياد “إبداع 2024″، 32 إدارة تعليمية في 20 مجالاً، تأهلوا من المرحلة الرابعة من الأولمبياد، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت في كل من: الرياض، والظهران، وجدة، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارات تعليم الموهوبين في المملكة، وشارك فيها 390 طالباً وطالبةً، تحت إشراف نخبة من المشرفين المتميزين.

وأكدت مؤسسة “موهبة” أن ثمار الجهود التي بذلت في الدورات السابقة، أسهمت في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين الطلبة، توّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متميزة في المشاركات الدولية، موضحة أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين هذا العام زاد بنسبة 44 %، بعد أن ارتفع إلى 210 آلاف، مقارنةً بـ 146 ألف طالب وطالبة العام الماضي.

ويجسد أولمبياد “إبداع 2024” الشراكة المثمرة والمتميزة والتكاملية بين مؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم، للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً، حيث يسهم المشرفون التعليميون، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة في دعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.