النائب العام يستقبل المدعي العام الكوري

الرياض – واس

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بالرياض أمس، المدعي العام لجمهورية كوريا لي وان سيوك، والوفد المرافق.

في بداية اللقاء، رحب معاليه بالضيف والوفد المرافق، مثمنًا هذه الزيارة التي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين، بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهتين، كما اطلع المدعي العام الكوري على عرض مرئي يظهر مدى الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي، والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية في هذا الشأن.

وتأتي زيارة المدعي الكوري في إطار التطور المطرد في علاقات الرياض وسيئول، فقد شهد شهر أكتوبر الماضي زيارة فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا للرياض، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات والمبادرات التي تخدم البلدين.