السفارة في العراق: السلطات العراقية عثرت على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي

جدة : البلاد

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية العراق اليوم الثلاثاء إن السلطات العراقية عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، مشيرةً إلى أنها تتابع ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية .

وذكرت السفارة في بيان “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية”.

وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.