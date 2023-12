السعودية تعيد فينيسيوس جونيور للمشاركة مع ريال مدريد

قالت يومية موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية: إن عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور للمشاركة مع ريال مدريد قد تكون في المملكة العربية السعودية.

تستضيف السعودية كأس السوبر الإسباني 2023، وقد يعود فينيسيوس من إصابته مباشرة للدخول في تشكيلة ريال مدريد المشاركة في المسابقة منتصف يناير المقبل.

لا يشارك فينيسيوس مع (لوس بلانكوس) منذ الأول من نوفمبر الماضي لإصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية خلال مشاركته مع البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

وذكرت موندو من مصادرها، أن فينيسيوس ربما يستطيع اللحاق بنهائي كأس السوبر الإسباني يوم 14 يناير، حال تخطى ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

Vinicius Jr. linked up with LeBron James on Christmas day ⚽🤝🏀 pic.twitter.com/gACLfCbkZt

— B/R Football (@brfootball) December 26, 2023