إنارة ذكية لشوارع المدينة

البلاد – المدينة المنورة

تشهد شوارع المدينة المنورة نقلة نوعية في استخدام التقنيات الحديثة بمشروعات الإنارة من خلال تركيب 82192 وحدة تحكّم بالمصابيح ، تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء المتقدمة، وتغطّي 85 % من مساحة الشوارع وميادين المشي.

ويعدّ مشروع إنارة الشوارع الذكية مشروعاً مبتكراً ، ضمن أهداف هيئة تطوير المدينة المنورة ، باستخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة، حيث أسهم المشروع في خفض ما بين 30 إلى 45 % من تكاليف الطاقة، إضافة إلى توفير ما نسبته 25 إلى 30 % من تكاليف الصيانة، وتحسين 90 % من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.

ويحقق المشروع زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة، عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال، وتقليل الاحتياج البشري في أعمال الصيانة واستهلاك الطاقة، وزيادة مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة في المدينة المنورة من خلال ضمان وجود إضاءة ملائمة ومستدامة في جميع الأوقات، مما يسمح بممارسة رياضة المشي والتجوّل بشكل آمن للجميع.