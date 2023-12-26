أمير حائل يتسلم تقريري «التميز ‏البيئي» ‏وفرع الزراعة

البلاد – حائل
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التقرير الشامل لجائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز البيئي، وتقرير مهرجانات وأعمال وخدمات ومشاريع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لعام 2023 م.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني. كما تم استعراض تقرير مفصل عن المهرجانات الزراعية، التي تم تنفيذها، والبالغ عددها 7 مهرجانات زراعية متنوعة هذا العام؛ تهدف لرفع مستوى التسويق الزراعي. ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة – حفظها الله – لمشاريع البيئة والزراعة والمياه بمتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مشيرًا إلى الدور المتميز لفرع الوزارة بالمنطقة.
من جهته، أعرب الدكتور الحسني عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على الدعم المستمر لفرع الوزارة بالمنطقة، مؤكدًا حرصه والجميع على تقديم الخدمات بشكل متميز يخدم منظومة قطاعات الوزارة المختلفة بالمنطقة.