أمير حائل يتسلم تقريري «التميز ‏البيئي» ‏وفرع الزراعة

البلاد – حائل

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ‏التقرير الشامل لجائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز البيئي، وتقرير مهرجانات ‏وأعمال وخدمات ومشاريع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لعام 2023 ‏م.‏

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة البيئة ‏والمياه ‏والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني.‏ كما تم استعراض تقرير مفصل عن المهرجانات الزراعية، التي تم تنفيذها، والبالغ ‏عددها‏ 7 مهرجانات زراعية متنوعة هذا العام؛ تهدف لرفع مستوى التسويق الزراعي. ‏ ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة – حفظها الله – لمشاريع البيئة والزراعة والمياه ‏بمتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مشيرًا إلى الدور المتميز لفرع الوزارة ‏بالمنطقة.‏

من جهته، أعرب الدكتور الحسني عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على الدعم ‏المستمر لفرع الوزارة بالمنطقة، مؤكدًا حرصه والجميع على تقديم الخدمات بشكل ‏متميز يخدم منظومة قطاعات الوزارة المختلفة بالمنطقة.‏