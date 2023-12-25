محصول الحبوب في روسيا يسجل 142.6 مليون طن في 2023

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية “روستات”، الإثنين، أن محصول البلاد من الحبوب في 2023 سيبلغ 142.6 مليون طن.

وكان إنتاج البلاد من الحبوب قد بلغ 157.7 مليون طن، وبالتالي فإن إنتاج البلاد من الحبوب تراجع بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، لصحيفة كومسومولسكايا برافدا في مقابلة نشرت الاثنين، “سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بالكامل”.

وأضاف، “سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بمخزون وإنما أيضا بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب”.

وأشار باتروشيف، إلى أن صادرات الحبوب الروسية واجهت عقبات في عام 2023 بسبب نقص السفن، ومشاكل التأمين والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية.