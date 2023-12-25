الرياضة فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يعقد اجتماعه الثالث

الرياض – هاني البشر

عقد فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية اليوم الاثنين اجتماعه الدوري الثالث، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي الجهات المشاركة: وزارة الرياضة، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وهيئة الإذاعة والتلفزيون. في بداية الاجتماع، استعرض الباحث والمؤرخ الرياضي المرشح من الاتحاد الدولي السيد حكيم غزاوي أبرز ما تم عمله من قبل المؤرخين الدوليين خلال الفترة الماضية، مثل تسليم أكثر من 300 وثيقة رسمية من أرشيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تاريخ كرة القدم السعودية، بالإضافة إلى المقالات المرتبطة بالكرة السعودية من المجلة الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الصادرة في منتصف السبعينيات الميلادية، وأكثر من 400 صورة من أرشيف الاتحاد الدولي FIFA عن مشاركات المنتخبات الوطنية والأندية السعودية، إلى جانب عددٍ من الوثائق التي يعود تاريخها إلى منتصف الستينيات الميلادية. كما أتم الخبراء الدوليون الذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد الدولي عددًا من الدراسات الاستشارية حول تاريخ كرة القدم السعودية ومقارنتها ببعض الحالات لعددٍ من الاتحادات الدولية وخارطة المشروع المقترحة من الخبراء، التي سيتم طرحها على الأندية لتلقي الملاحظات بعد الاتفاق مع فريق العمل. وكشف الأمين العام إبراهيم القاسم الانتهاء من إعداد المنصة الرقمية الداخلية للمشروع، والتي سوف يتم من خلالها تعزيز العمل الجماعي بين أعضاء الفريق، وأرشفة جميع المستندات اللازمة، بالإضافة إلى عددٍ من المزايا التي تساعد في تسريع وتيرة العمل، كما تم الكشف عن الترتيبات الإدارية اللازمة للمشروع. واستعرض القاسم المقترح الوارد من عددٍ من الأندية بعد انعقاد الاجتماع الدوري الثاني، بإعادة تشكيل فريق العمل بعد تغيير عددٍ من مجالس إدارات الأندية وانتقال ملكية بعضها. ووافق ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية على المقترح المقدم بإعادة تشكيل فريق العمل الذين تم انتخابهم في الاجتماع الثاني، على أن يتم إعادة الطلب من الأندية بترشيح عضو واحد على الأكثر من كل نادٍ كأخصائيين محليين في التوثيق، ويتم التصويت على الفريق في الاجتماع الرابع بعد استلام كافة الأسماء المرشحة. يذكر أن سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن بريد إلكتروني لاستقبال أراء الجماهير وتلقي المستندات من المهتمين والمؤرخين الراغبين في المشاركة.