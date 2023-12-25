طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية

وصفة شوربة البصل الفرنسية بالطريقة الاصلية

المقادير اللازمة

كيلو بصل

فص ثوم

4 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

4 كوب مرق الدجاج

ملعقة كبيرة كريمة

ملح

فلفل أبيض أو أسود

رشة جوزة الطيب

شرائح من الخبز الفرنسي المحمص

جبنة بارميزان

طريقة العمل

يقلى البصل والثوم في الزبدة في قدر على النار مع قليل من الملح والفلفل

يضاف إلى القدر الدقيق مع إستمرار التحريك

يضاف مرق الدجاج

يغطى القدر ويترك على النار لمدة 40 دقيقة

يضاف الكريمة وجوزة الطيب

يرفع الخليط من على النار

يقدم مع شرائح من الخبز الفرنسي المحمص بالجبنة في الفرن (تحت الشوايه)