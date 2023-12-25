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طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية

نيفين عباسaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      25 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة شوربة البصل الفرنسية بالطريقة الاصلية

المقادير اللازمة
كيلو بصل
فص ثوم
4 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة زبدة
4 كوب مرق الدجاج
ملعقة كبيرة كريمة
ملح
فلفل أبيض أو أسود
رشة جوزة الطيب
شرائح من الخبز الفرنسي المحمص
جبنة بارميزان

طريقة العمل
يقلى البصل والثوم في الزبدة في قدر على النار مع قليل من الملح والفلفل
يضاف إلى القدر الدقيق مع إستمرار التحريك
يضاف مرق الدجاج
يغطى القدر ويترك على النار لمدة 40 دقيقة
يضاف الكريمة وجوزة الطيب
يرفع الخليط من على النار
يقدم مع شرائح من الخبز الفرنسي المحمص بالجبنة في الفرن (تحت الشوايه)

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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