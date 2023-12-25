طريقة عمل شوربة الباذنجان المشوي والطماطم

وصفة حساء الباذنجان والطماطم المشوية مصنوعة من الطماطم المحمصة بالفرن والجزر والثوم والحمص والباذنجان ومثالية كوجبة لتغميس الجبن

المقادير اللازمة

12 حبة طماطم منزوعة البذور ومقطعة إلى نصفين بالطول

2 حبة جزر كبيرة مقطعة إلى قطع

10 فصوص ثوم مقشرة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون مقسمة

ملح وفلفل أسود مطحون

1 باذنجان كبير مقطع إلى قطع

1 علبة من حبوب الحمص مصفاة ومغسولة

2 ملاعق صغيرة مسحوق كاري

1/2 كوب كزبرة مقطعة للتقديم

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية)

ضعي الطماطم والجزر والثوم في وعاء كبير ورشي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

قلبيها لتغطي الخضار بالتساوي

وزعيها في طبقة متساوية في صينية خبز مع قطع الطماطم جنبًا إلى جنب لأسفل على صينية الخبز

ضعي الباذنجان المفروم وحبوب الحمص في نفس الوعاء ورشي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ومسحوق الكاري وملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

قلبي قطع الباذنجان والحمص جيدًا

افرديهم في طبقة واحدة على صينية خبز ثانية

ضعي صينية الخبز مع الطماطم والجزر على الرف العلوي والباذنجان وحبوب الحمص على الرف السفلي في الفرن

تحمص على حرارة 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية) حتى تنضج بالكامل وتحمر قليلاً حوالي 45 دقيقة

في منتصف عملية الطهي تقريبًا قلبي الخضار حتى يحمر على الجانب الآخر

أخرجي الخضار من الفرن عندما تنضج

قشري الطماطم

ضعي الطماطم المحمصة والجزر والثوم وجميع عصائر طاسة التحميص في الخلاط أو معالج الطعام واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا

اسكبي مهروس الطماطم والجزر في قدر كبير

يضاف الباذنجان المحمص ومزيج الفاصوليا

أضيفي 3 إلى 4 أكواب من الماء للتخفيف

يسخن حتى ينضج على نار متوسطة

يتبل بالملح والفلفل

يرش الكزبرة الطازجة للتقديم