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ديوان المظالم يحقق التميّز بالالتزام بمعايير استهلاك الطاقة

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      25 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

حقق ديوان المظالم درجة التميز في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التي بينت تميزه بالالتزام بمعايير استهلاك الطاقة ومتطلبات ترشيد الاستهلاك لدى المركز الذي يُعنى بمتابعة ترشيد الاستهلاك في الجهات الحكومية وفرق كفاءة الطاقة بها، حيث يقسم المركز التزام الجهات الحكومية إلى أربع مستويات من متميز إلى متوسط مرتفع ومتوسط منخفض وانتهاء بمبتدئ.
وبينت بطاقة الأداء الخاصة بديوان المظالم تميزه في الالتزام للعام الثاني على التوالي بمعايير ترشيد الاستهلاك حاصدًا نسبة 100%، مع خفض في الاستهلاك بنسبة 4٪؜ عن العام السابق، حيث وضحت البطاقة تفاصيل التزام فريق عمل ترشيد الاستهلاك بديوان المظالم من حيث خفض التكاليف التشغيلية للمباني والمراكز التابعة له، والتزام الفريق بتعليمات المركز في رفع التقارير، وإقامة الفعاليات التوعوية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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