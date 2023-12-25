دعم حركة النقل والتجارة مع الأردن

البلاد – جدة

أكدت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري، على تعزيز التعاون لتنظيم ودعم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتسهيل إجراءات نقل الركاب والبضائع.

جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة التي عقدت على مدى يومين في مدينة جدة، وترأسها من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد الطاسان، فيما ترأسها من الجانب الأردني عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات.

وتركز اللجنة على تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، حيث ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، واتفق الطرفان على عدة حلول تهدف إلى رفع كفاءة النقل البري في كلا البلدين، مشتملة على تحسين خدمات النقل البري، وذلك في نقل الركاب والبضائع.