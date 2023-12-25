الرياضة جولات تعريفية لاتحاد الهوكي في المدارس

متابعة – محمد الجليحي

نظم الاتحاد السعودي للهوكي بالتعاون مع مدارس المنارات العالمية في محافظة جدة، ندوة تعريفية تركزت على رياضة هوكي الميدان، وتضمنت الندوة شقيّن أساسيين؛ الجانب النظري حيث تناول شروحات حول قواعد اللعبة وأساسياتها وأهميتها في تطوير المهارات البدنية والفكرية في رياضة هوكي الميدان، بالإضافة إلى الشق التطبيقي الذي شمل جلسة تدريبية عملية لتعريف الطلاب بأساليب لعبة الهوكي، ما أضاف جوًا من الحماس، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي ينظّمها الإتحاد لتثقيف طلاب المدارس عن هذه الرياضة في المملكة العربية السعودية. وأكد الاتحاد السعودي للهوكي عن إقامة هذه الندوات وأهميتها لتعزيز هذه الرياضة في المجتمع، مشيرين إلى العمل وفق استراتيجية الإتحاد ومبادراته في نشر هذه اللعبة إلى دورها في تعزيز جودة الحياة والروح الرياضية والعمل الجماعي، وتعزيز قيم التحدي والانضباط الذاتي لدى الشباب ومواصلة الارتقاء في هذا المجال الرياضي الواعد.