تعاون مع كوريا في مكافحة جرائم الفساد

الرياض- واس

استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة أمس، النائب العام بجمهورية كوريا لي وان سيوك، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .

واطّلع معاليه خلال اللقاء الوفد على أبرز منجزات المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، واستمع إلى تجربة جمهورية كوريا في المجال ذاته.

وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للجانبين.