“الزكاة والضريبة والجمارك” تحصد جائزة “ندلب” للتميز لأفضل إنجاز وطني في عام 2023م

الرياض : البلاد

حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جائزة التميز لأفضل إنجازات وطنية” خلال عام 2023م ضمن الجوائز السنوية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وذلك نظير إنجازها لمبادرة الفسح خلال ساعتين.

وأقيم اليوم الحفل السنوي لتوزيع جوائز برنامج “ندلب” بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومعالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع.

وتسلم جائزة الهيئة خلال فعاليات الحفل، نائب المحافظ للعمليات، عبدالله السدحان، حيث جاء تكريم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديرًا لجهودها وإسهاماتها في تقليص مدة الفسح الجمركي من 288 ساعة في عام 2016م إلى ساعتين خلال عام 2023م وذلك من خلال مبادرة الفسح خلال ساعتين، وعملها الدؤوب لبناء منظومة جمركية فاعلة، وتطوير الإجراءات الجمركية وذلك بالاستفادة من الرقمنة في جميع مجالات العمل الجمركي، إلى جانب تطوير نماذج العمل مع شركاء الهيئة من جهات الفسح، إلى جانب تطوير مجموعة من الخدمات اللوجستية والتشريعات المرتبطة بخدمات المخلصين ووسطاء الشحن، وتعزيز منظومة خدمات المستفيدين من خلال عدة قنوات، وافتتاح الصالات الشاملة بالمنافذ الجمركية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.

وقد تحقق نجاح مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون الفعّال بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومختلف الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها 26 جهة حكومية تُمثل جهات الفسح الجمركي، مع تعزيز عمليات الربط الإلكتروني وتسريع وأتمتة الإجراءات على النحو الأمثل، في إطار جهود الهيئة لتطوير آلية عملٍ متكاملة في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية للمملكة.

وتُكرم جوائز ندلب القائمين على تحقيق النجاحات والأداء المتميز بالجهات التنفيذية في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية التي كانت لها بصمات واضحة ودور بارز في دفع عجلة النمو والتقدم الملحوظ في عدد من المؤشرات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.