أمير جازان يبحث خطط الاتصالات

البلاد – جيزان

بحث الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان جهود منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المستمرة؛ لتعزيز التنمية الشاملة في المنطقة ودعم مسيرة التقدم الوطني في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة أمس معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ حيث جرى استعراض الخطط التطويرية لخدمات الاتصالات والبنية التحتية في المنطقة، وما شهده متوسط سرعة الإنترنت المتنقل من زيادة ملحوظة حتى بلغت نحو 106 “ميجابايت /ث ” ، إلى جانب تدريب أكثر من 2070 موهوبًا وموهوبة في مجال تطوير التطبيقات والبرمجيات وأمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية، وأكثر من 17.9 ألف مستفيد ومستفيدة من البرامج والأنشطة التي تقدمها مبادرة العطاء الرقمي منذ العام 2018 حتى الربع الثاني من العام الحالي 2023م.