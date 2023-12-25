أشاد بدعم القيادة للطموحات التنموية.. أمير الشرقية يدشن 8 مشاريع تنموية للطرق

البلاد – الدمام

أشادالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما توليه القيادة الحكيمة- رعاها الله- بكل ما يخدم المواطن والمقيم بشكل عام، وفيما يتعلق بالنقل وشبكات الطرق على مستوى المملكة وربط المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها بطرق متميزة ذات جودة عالية.

جاء ذلك خلال تدشينه بالإمارة أمس، ثمانية مشاريع تنموية للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال تبلغ 264 كم، وبتكلفة إجمالية تقدّر بـ 495 مليون ريال، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي ورؤساء وقيادات جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وقال سموه:” إن المنطقة الشرقية تحظى بدعم كبير واهتمام بالغ من قيادتنا- حفظها الله- حيث دشنا خلال الأسابيع الماضية العديد من المشاريع العملاقة التي سيكون لها أثر كبير على المنطقة من جميع النواحي، وتأتي هذه المشاريع التي نسعد بتدشينها اليوم في منظومة الطرق لتضاف لتلك المشاريع، وتكون رافداً من روافد التنمية وداعماً أساسياً لنجاح المشاريع المختلفة؛ نظراً لما للطرق من أهمية بالغة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، وسوف تساهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة، وربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة” .

وأضاف سموه:” إن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ترسيخ لمكانة المملكة؛ كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة، وذلك من خلال تقليل معدلات الحوادث والوفيات وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع أن تكون طرق ومرافق النقل في المنطقة جزءًا فاعلًا ومتميزًا بالاستفادة من موقعها الجغرافي والإستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين المملكة والعالم من جهة، وبين مناطق المملكة المختلفة، وصولًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق” لتحقيق أرقى معايير الجودة والسلامة في جميع شبكات الطرق بالمملكة، للإسهام بتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة لسكان وأهالي المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن إستراتيجية وطنية طموحة، أطلقها سمو ولي العهد، تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوىً عالٍ من السلامة والجودة.