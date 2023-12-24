1.27 مليون منشأة في المملكة.. نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

البلاد – الرياض

يعد قطاع المنشآت الصغبرة والمتوسطة وريادة الأعمال ركيزة مهمة في منظومة الاقتصاد السعودي، ويحظى بدعم كبير من خلال برامج ومبادرات الهيئة العامة “منشآت” وبرامج تمويلية واسعة ليواصل نموه وتعزيز الاقتصاد المستدام.

وطبقا لتقرير “مرصد منشآت”للربع الثالث من العام الحالي 2023م ، حقق القطاع نموا في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، بلغ 3.5 % قياسا بالربع الثاني ، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.3 %، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.3 %.

وسلَّط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيصًا وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8 %، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035م. ووصل إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الثاني ، إلى 262.7 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 18.8 % وبمقدار 41.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت تبلغ 221 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم التسهيلات المقدمة عند مستوى 108.5 مليار ريال بنهاية العام 2018م. وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من حجم التسهيلات المقدمة بقيمة تقدر بــ 245.3 مليار ريال، حيث تشير البيانات إلى أن المنشآت المتوسطة كان لها النصيب الأكبر بقيمة بلغت 149.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، وبنسبة بلغت 60.9 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف.

وبالنظر إلى الأداء الربعي، فقد حقق إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمواً ربعياً بنسبة تقدر بـ 4.1 % وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 10.4 مليار ريال. وسجل حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت “الصغيرة” بنهاية الربع الثاني 2023م ما قيمته 83.9 مليار ريال، منها 75.7 مليار ريال مقدمة من القطاعي المصرفي. وفي إطار مستقبل أكثر طموحا للقطاع ، نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مؤخرا ، فعاليات أسبوع التمويل، بشراكة مع البنوك السعودية، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد الأسبوع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت ومجموعة من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة ، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الاستشارات والحلول التمويلية من الجهات العارضة، إلى جانب مجالس الدعم التي استضافت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في هذا السياق أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية البنكية ، وذلك بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في اغسطس الماضي ، وتستهدف المبادرة التي أطلقها البنك الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.

وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة.