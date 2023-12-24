مونديال الأندية 2023.. أرقام استثنائية في السعودية

البلاد- جدة
حققت النسخة الـ(20) من كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في جدة من (12-22) ديسمبر، أرقامًا استثنائية حفظتها ذاكرة البطولة عن ظهر قلب، وسط منافسات مثيرة بين الفرق الـ(7) المشاركة، وأجواء جماهيرية رائعة حضرت من مختلف قارات العالم لتستمتع بأجواء المونديال.
وتزينت هذه النسخة من البطولة بختم خاص في جوازات المسافرين القادمين من الخارج إلى المملكة، عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، في مبادرة من وزارة الرياضة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات.
وبالحديث عن هذه النسخة، فقد دخل فريق جديد في قائمة سجل الأبطال الذهبيين للبطولة، وهو مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث وضعت الفرق السبعة المشاركةـ هي (الاتحاد السعودي- مانشستر سيتي الإنجليزي- الأهلي المصري- أوراوا الياباني- ليون المكسيكي- فلومنينسي البرازيلي- أوكلاند النيوزيلندي)، آمالًا وطموحات كبيرة للوصول للهدف المنشود واللقب العالمي، إلا أن القمة لم تتسع إلا لبطل واحد.
ولأن الأرقام الاستثنائية هي ما يميز البطولات، فقد شهدت هذه النسخة أيضًا تسجيل رقم قياسي على صعيد الحضور الجماهيري في مباريات الافتتاح، حين حطم عدد حضور مواجهة الافتتاح بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، كل أرقام النسخ الـ(19) الماضية، بوصول العدد إلى أكثر من (50) ألف مشجع، الأمر الذي وجد إشادات دولية واسعة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ومختلف الشخصيات والقيادات في الاتحادات القارية ووسائل الإعلام الدولية.
ولم يكن هذا الرقم القياسي للحضور في لقاء الافتتاح إلا البداية، حيث شهدت مختلف مواجهات البطولة وحتى النهائي، حضورًا رائعًا لجماهير حطت رحالها في المملكة من مختلف القارات، لمساندة فرقها المفضلة في الملاعب، أو الاستمتاع بالأجواء المونديالية التي تزينت بها جدة في عدة مناطق سياحية متميزة.
التغطيات الإعلامية الدولية لكأس العالم للأندية 2023 في المملكة، كانت في أعلى مستوياتها أيضًا، حيث تجاوز عدد الحضور الإعلامي (444) إعلاميًا وإعلامية، مثلوا مختلف الجهات الكبرى، وقدموا تغطيات شاملة في مدينتي الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل، وسط توفير أعلى وأفضل التنظيمات والتجهيزات التي سهلت من مهمتهم في الملاعب.
البطولة العالمية تضمت كذلك إقامة مناطق المشجعين، التي بدورها كانت شاهدة على حضور جماهيري كبير فيها، استمتع بمختلف الفعاليات المقامة بشكل خاص لهذا الحدث العالمي، سواء المنطقتان المتواجدتان في الملاعب أو غيرهما في عدد من المواقع السياحية في جدة، حيث عاشت الجماهير أجواء استثنائية بذكريات عالقة في الأذهان.
نسخة مليئة بالأرقام القياسية حتى في تفاصيل مواجهات الفرق والأرقام الشخصية، حيث أصبح كريم بنزيما لاعب الاتحاد أول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من مونديال الأندية، أما ألفاريز لاعب مانشستر سيتي فبات صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقها عام 2023، وذلك بهدفه في المباراة النهائية أمام فلومنينسي البرازيلي، كما بات الإسباني غوارديولا مدرب السيتي أعلى المدربين تحقيقاً للقب بوصوله للتتويج الرابع، أما الأهلي المصري فقد توج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، وعلى صعيد اللاعبين أيضًا أصبح فيليبو ميلو أكبر لاعب (من غير حراس المرمى)، يشارك في البطولة بعمر يناهز الـ(40) عامًا، إضافة إلى عددٍ آخر كبير من الأرقام التي أثبتت تميز النسخة السعودية من البطولة.
نسخة بكل أحداثها من حفل افتتاحها وحتى حفل ختامها والتتويج، قدمت صورة بهية ورائعة عن قدرات المملكة ونجاحها في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية، وجسدت كونها وجهة عالمية لمختلف المحافل ولكل الرياضيين في الألعاب الرياضية كافة.