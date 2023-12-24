طريقة عمل الهوت شوكليت بالقرفة

وصفة هوت شوكليت مع نكهة القرفة

المقادير اللازمة

2 كوب حليب كامل الدسم

4 ملاعق كبيرة من السكر البني الفاتح أكثر أو أقل حسب الرغبة

2 12 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو الداكن بالإضافة إلى المزيد للتزيين (اختياري)

2 عود قرفة

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

كريمة مخفوقة للتزيين (اختياري )

طريقة العمل

في قدر صغير أضيفي الحليب والسكر البني الفاتح ومسحوق الكاكاو الداكن

اخفقي حتى تتجانس المكونات ولا توجد كتل

سخني القدر على نار متوسطة

أضيفي أعواد القرفة والفانيليا

يغلى المزيج على نار هادئة

يطهى ويخفق من حين لآخر لمدة 10 دقائق

للحصول على نكهة خفيفة ترفع القدر عن النار ويقدم على الفور

لنكهة قوية ارفعي القدر من على النار وغطيه واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم قدميه

يزين بالكريمة المخفوقة ومسحوق الكاكاو الداكن