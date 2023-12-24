راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

استحوذ رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف على 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد عام ونصف من المفاوضات، حسب بيان رسمي صادر اليوم الأحد.

وقال النادي: إن راتكليف المدير التنفيذي لمؤسسة إنيوس (INEOS) قد استحوذ على ربع الأسهم، وسيكون له اليد العليا في إدارة النادي خلفًا لعائلة غليزرز الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قيمة صفقة شراء أغلى رجل في بريطانيا، جيم راتكليف لـ25% من أسهم مانشستر يونايتد قد تجاوزت 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وقد دخل راتكليف في سباق مع مدير بنك قطر الإسلامي، الشيخ جاسم بن حمد منذ عام ونصف تقريبًا لشراء النادي، غير أن الشيخ جاسم انسحب قبل أشهر.

وأراد الشيخ جاسم شراء مانشستر يونايتد بالكامل بنسبة 100% من الاسهم مقابل ما يزيد عن 7 مليارات جنيه إسترليني، لكن غليزرز رفضت التفريط في النادي.