الرياضة

راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

محمد ابو الوفاaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      24 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

استحوذ رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف على 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد عام ونصف من المفاوضات، حسب بيان رسمي صادر اليوم الأحد.

 

وقال النادي: إن راتكليف المدير التنفيذي لمؤسسة إنيوس (INEOS) قد استحوذ على ربع الأسهم، وسيكون له اليد العليا في إدارة النادي خلفًا لعائلة غليزرز الأمريكية.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قيمة صفقة شراء أغلى رجل في بريطانيا، جيم راتكليف لـ25% من أسهم مانشستر يونايتد قد تجاوزت 1.5 مليون جنيه إسترليني.

 

وقد دخل راتكليف في سباق مع مدير بنك قطر الإسلامي، الشيخ جاسم بن حمد منذ عام ونصف تقريبًا لشراء النادي، غير أن الشيخ جاسم انسحب قبل أشهر.

 

وأراد الشيخ جاسم شراء مانشستر يونايتد بالكامل بنسبة 100% من الاسهم مقابل ما يزيد عن 7 مليارات جنيه إسترليني، لكن غليزرز رفضت التفريط في النادي.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *