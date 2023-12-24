انطلاق دوري هجان مطلع يناير المقبل

اتحاد الهجن يقيم النسخة الثالثة في 9 مناطق

الرياض – هاني البشر

تنطلق مطلع يناير المقبل منافسات دوري هجان 2024 بنسخته الثالثة والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن وذلك في 9 مناطق، وتبدأ المرحلة التمهيدية من ميداني الطائف وسكاكا يوم 6 / 1 / 2024م، وتتواصل في ميداني الصويدرة بالمدينة المنورة، والسيح في المنطقة الشرقية يوم 13 من الشهر نفسه، بينما ينطلق السباق في ميداني القصيم ونجران في 20 من يناير ، ثم ميداني حائل ورماح في الرياض يوم 27 ، وأخيراً ميدان تبوك في الثالث من فبراير المقبل، فيما ستكون المرحلة النهائية على ميدان الجنادرية بالرياض في وقت يحدد لاحقاً.

وستُمنح مبالغ مالية قيمة في المرحلة النهائية للسباق توزع مناصفة بين المالك والهجان؛ إذ سيحصل الفائز بالمركز الأولى على مبلغ 200 ألف ريال، والحاصل على المركز الثاني 50 ألف ريال، بينما ينال صاحب المركز الثالث مبلغ 20 ألف ريال، والرابع 18 ألف ريال، والخامس 16 ألف ريال، والسادس 14 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز السابع 12 ألف ريال، والثامن 10 آلاف ريال التاسع 8 آلاف ريال، والعاشر 6 آلاف ريال.

ورُصدت مبالغ مالية لمرحلة السباق الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 10 آلاف ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 7 آلاف ريال، والثالث على 5 آلاف ريال، والرابع 4 آلاف ريال، والخامس 2000 ريال، فيما توزع المبالغ مناصفة بين المالك والهجان لكل جائزة.