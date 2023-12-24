الأخيره الرياضة

الوحدة يتغلب على الرياض بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      24 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الوحدة فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق الرياض 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر دوري روشن.

سجل ثلاثية الوحدة” جواد ياميق وكريغ غودوين وإيغالو” في الدقائق 36 و82 و90 4، فيما أحرز هدف الرياض الوحيد صالح آل عباس في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ 16 بجدول الترتيب.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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