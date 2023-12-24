الوحدة يتغلب على الرياض بثلاثية

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الوحدة فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق الرياض 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر دوري روشن.
سجل ثلاثية الوحدة” جواد ياميق وكريغ غودوين وإيغالو” في الدقائق 36 و82 و90 4، فيما أحرز هدف الرياض الوحيد صالح آل عباس في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ 16 بجدول الترتيب.
شاهد ثلاثية الوحدة في شباك الرياض⚽️⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الوحدة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/p09xqhCO36
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 24, 2023