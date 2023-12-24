“المالية” تختتم برنامج أساسيات التخطيط المالي متوسط المدى

البلاد : متابعات

نظمت وزارة المالية، ممثلة في مركز المهارات المالية يوم الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م ورشة عمل ختامية لبرنامج أساسيات التخطيط المالي متوسط المدى.

وناقشت الورشة التي حضرها الوكلاء المساعدون لإدارة الميزانية من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديثات التطبيق الفعلي لوزارة الشؤون البلدية لمبادرة التخطيط المالي متوسط المدى.

وشهدت ورش عمل البرنامج التي أقيمت خلال العام الحالي تدريب أكثر من 260 موظفاً وموظفة من مختلف الجهات الحكومية، متجاوزا المستهدف بتدريب 250 متدربا خلال عام 2023.

ويعد البرنامج أحد برامج مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء مهارات وقدرات المتخصصين في المالية العامة بطريقة مستدامة ومؤسسية على المديين المتوسط والطويل لتحقيق رؤية واستراتيجية وزارة المالية ودعم برنامج الاستدامة المالية ومبادرة التخطيط المالي متوسط المدى.