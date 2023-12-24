الابراهيم بحث فرص التعاون الاقتصادي.. العلاقات السعودية العمانية.. شراكة وتكامل

مسقط – واس / البلاد – الرياض

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, في العاصمة العُمانية، وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الاقتصادية في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الوزير الابراهيم في مسقط وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

ومؤخرا شاركت المملكة ممثلةً برئاسة الوزير فيصل الإبراهيم ، كضيف شرف في حفل جائزة الرؤية الاقتصادية 2023 الذي أقيم في سلطنة عمان، ، وتهدف الجائزة إلى إبراز المشاريع والمبادرات الاقتصادية الناجحة في سلطنة عمان، وتم تكريم الشركات السعودية الراعية للفعالية.

شراكة وتكامل

وفي فبراير الماضي ، حقق منتدى الاستثمار السعودي – العماني في نسخته الأولى، التي انعقدت في الرياض تحت شعار “شراكة وتكامل”، دفعة قوية للتكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي البلدين 2030 و2040م. من خلال 13 مذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص، بقيمة تجاوزت مليار ريال.

وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال كلمته الافتتاحية ، حرص المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع سلطنة عمان الشقيقة، كونها شريكا مهما ومؤثرا في نجاح هذه العلاقة واستدامتها.

وأشار إلى أن الروابط المتينة التي تجمع البلدين، دفعت قيادة الشعبين، نحو تحقيق التكامل التنموي ، مؤكداً سعي الجانبين على تمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة، لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية. وأكد الفالح على أهمية وحيوية القطاع الخاص ودوره الفاعل لدفع عجلة التنمية في البلدين، ومساهمته في تفعيل الشراكة السعودية والعمانية، ومساهمته الكبيرة في إنجاح المنتدى والمعرض من خلال طرح الأفكار الإبداعية لتطوير الاستثمار والتجارة. واستعرض المنتدى رؤيتي البلدين استثمر في السعودية، واستثمر في عمان، إضافةً إلى عرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (بالسلطنة)، كما عقد خلاله 3 جلسات حوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات: التكامل في الطاقة المتجددة، وتكامل سلاسل الإمداد، والسياحة والتطوير العقاري، بهدف زيادة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص السعودي والعماني.

معرض الصناعات

وشهد معرض “الصناعات السعودي العماني ” الذي نظمته بالرياض مشاركة عدد من الجهات الحكومية و 300 شركة من البلدين في قطاعات متعددة، ، وحظي المعرض بحضور كبير من الزوار تجاوز الـ 25 ألف زائر.

وأكدت وزارة الاستثمار نجاح المعرض في تعزيز شراكة اقتصادية طويلة الأمد في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة، إضافة إلى التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين، من خلال اللقاءات الثنائية بين الجانبين لتحديد الفرص وتقديم سبل الدعم لتحقيقها وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية تسهم في تنمية وازدهار الأعمال، وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة، لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يحقق التكامل الاقتصادي.