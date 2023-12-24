أرامكو تكرم 12 مصنعاً نظير «السعودة» و«التميز»

البلاد ــ الدمام

تستهدف أرامكو دعم القاعدة الصناعية بالمملكة، وإتساقاً مع هذه الجهود كرّمت أرامكو السعودية، 12 مصنعاً محلياً، لدورهم البارز في مساندة أعمال الشركة من خلال تقديم أفضل المنتجات من فئتها من حيث الجودة، وذلك خلال الحفل الذي نظّمته إدارة التفتيش في الخدمات الهندسية بمدينة الظهران. وتهدف أرامكو السعودية من خلال التكريم إلى تعزيز المنافسة البنّاءة بين شركات التصنيع المحلية، وتمكين ثقافة الجودة في الصناعة حيث كرّمت الشركة على مدى ستة أعوام متتالية المصنّعين المحليين الذين تتصف منتجاتهم بالجودة العالية، وتقديم الخدمات المتميّزة، وتتبنّى منشآتهم السعودة على نطاق واسع.

وأكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، خالد يحيى القحطاني، أن هذا التكريم يعبر عن تقدير الشركة للجهود التي تبذلها هذه المنشآت الوطنية لتعزيز القاعدة الصناعية بالمملكة، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وعبرت الشركة عن فخرها بالدور الذي تؤديه المؤسسات الوطنية في سبيل تحسين مجال الممارسات التجارية والمنافسة على النمو والتطور، مثمنة أعمالها التي تُسهم في تمكين سلاسل الإمداد المحلية الموثوقة، والمساعدة في تحقيق الرؤية الوطنية المنشودة بجعل شعار (صُنع في السعودية) معيارًا عالميًا للتميّز.

وتم تصنيف الجهات المصنِّعة التي تم تكريمها إلى 3 مستويات، الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة، والمتوسطة، وحصدت كل منها 5 جوائز، بالإضافة إلى جائزتين لأفضل أداء محسن للجودة.

يشار إلى أن أرامكو السعودية منذ تأسيسها، أسهمت في تنمية المجتمعات بشكل إيجابي، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي تجسد هذا التوجه الإستراتيجي، وعملت على تفعيل مواردها لتمكين موظفيها من المشاركة في دعم المبادرات الخيرية في المملكة، حيث أطلقت الشركة قبل حوالي عشرين عامًا، وبالتحديد في عام 2002، “برنامج تبرع موظفي أرامكو السعودية” ؛لتعزيز مشاركة موظفي الشركة في العطاء المجتمعي من خلال تسهيل تقديم تبرعاتهم، مع التزام الشركة بدفع مبلغ مماثل لمضاعفة الأثر.